Corona: Karneval fällt dieses Jahr aus

Enzkreis/Pforzheim (pm). Angesichts steigender Infektionszahlen fällt zumindest in diesem Jahr die fünfte Jahreszeit aus. Das haben die Vertreter von Karnevalsvereinen und -gesellschaften aus Pforzheim und dem Enzkreis bei einem Treffen in Tiefenbronn beschlossen.

Dem Termin, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung, seien bereits intensive Diskussionen innerhalb der Vereine vorausgegangen, ob und in welchem Rahmen Veranstaltungen durchgeführt werden könnten. Die Argumente seien in der Besprechung der Präsidenten nochmals gründlich abgewogen worden, doch am Ende seien sie zum einhelligen Entschluss gekommen, die Termine in diesem Jahr abzusagen. Zudem sei entschieden worden, in der Kampagne 2020/2021 keine Prinzessinnen und Prinzen zu proklamieren. Was die Veranstaltungen im neuen Jahr betrifft, wollen die Vereine Anfang November nochmals beraten.

Traurige Nachricht aus dem Gesundheitsamt: Ein etwa 60-jähriger Mann aus dem Enzkreis sei in Zusammenhang mit dem Coronavirus in einer Klinik außerhalb der Region verstorben. Damit steige die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf 31: acht aus dem Stadt- und 23 aus dem Kreisgebiet. Zuletzt war im Enzkreis Mitte Juni ein Mensch an oder mit dem Virus gestorben.