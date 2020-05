Corona in Pforzheim und im Enzkreis: Zahl der Infizierten sinkt weiter

Pforzheim/Enzkreis (lh). Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist in Pforzheim und im Enzkreis nach Angaben Kreisbehörde auf 371 gesunken (-27 im Vergleich zum Vortag).

In Pforzheim wurden seit Ausbruch der Pandemie 348 Patienten positiv auf Covid-19 getestet (+12), im Enzkreis 556 (+8) – also insgesamt 904 (+22). Die Zahlen der einzelnen Gemeinden ist auf einer Karte des Landratsamts zu sehen. Davon erholt haben sich 510 Betroffene, 23 Menschen sind in Verbindung mit Corona verstorben. Damit gibt es aktuell offiziell noch 371 Infizierte.

