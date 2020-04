Corona in Pforzheim und im Enzkreis: Über 700 positive Tests

Pforzheim/Enzkreis (lh). Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist in der Region von Dienstag auf Mittwoch sprunghaft angestiegen. Das geht aus der Karte des Landratsamts Enzkeis hervor, die zeigt, in welchen Kommunen es wie viele Fälle gibt.

In Pforzheim wurden demnach inzwischen 222 (+22 im Vergleich zu Dienstag) Patienten positiv auf Covid-19 getestet, im Enzkreis 457 (+40) – damit steigt die Fallzahl auf 701 (+62). Vom neuartigen Virus erholt haben sich unverändert 279 Menschen, in Verbindung damit verstorben sind nach wie vor 17 (vier in Pforzheim, 13 im Enzkreis).

