Corona in Pforzheim und im Enzkreis: Die Zahlen von Dienstag

Pforzheim/Enzkreis (pm). Die offizielle Zahl der Corona-Fälle in Pforzheim und im Enzkreis ist von Ostermontag auf Dienstag nur leicht angestiegen. Die schlechte Nachricht: Es gibt einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Virus.

Ein über 80-jähriger Mann im Enzkreis sei im Zusammenhang mit Covid-19 in einem Krankenhaus verstorben, so die Gesundheitsbehörde im Landratsamt. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim (4) und dem Enzkreis (6) auf insgesamt zehn.

Insgesamt positiv auf das neuartige Virus getestet wurden – Stand Dienstag – 438 Menschen (436 am Montag), 121 in Pforzheim (121), 317 im Enzkreis (315). Genesen sind, unverändert zum Vortag, 163 Infizierte.

In welchen Gemeinden es wie viele Fälle gibt, zeigt das Landratsamt Enzkreis mit Hilfe einer Karte.

