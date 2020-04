Corona in Pforzheim und im Enzkreis: Behörde veröffentlicht Karte

Pforzheim/Enzkreis. Insgesamt sind in Pforzheim (89) und dem Enzkreis (209) – Stand Dienstag – 298 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie eine Karte des Landratsamts zeigt, gibt es inzwischen auch in jeder Kommune nachgewiesene Fälle.

,,Die Daten sollten nun zumindest in der Summe (Pforzheim + Enzkreis) mit denen übereinstimmen, die das Sozialministerium heute veröffentlichen wird“, so die Kreisbehörde.

In den vergangenen Tagen haben die Zahlen des Landratsamts Enzkreis und die des Sozialministeriums nicht übereingestimmt. Lesen Sie einen Artikel dazu.

Die Zahl der Genesenen in Pforzheim und Enzkreis bleibt unverändert bei 105. Auch die Summe der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen (drei Menschen aus Pforzheim, drei aus dem Enzkreis) ist gleich geblieben.

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf as Virus lesen Sie in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.