Corona im Enzkreis und in Pforzheim: die aktuellen Zahlen am Mittwoch

Pforzheim/Enzkreis (pm). Das Landratsamt Enzkreis hat auch am Mittwoch wieder neue Corona-Zahlen herausgegeben. Sie sind anhand einer Karte übersichtlich dargestellt.

Wer am morgigen Vatertag indes gerne in der Gruppe losziehen will, der sollte gewisse Regeln beachten, auf die die Kreisbehörde in dieser Woche noch einmal hingewiesen hat: Gemeinsam auf Wanderschaft gehen und einkehren dürfen höchstens zwei befreundete Väter mit ihren Familien; also mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und den Mitgliedern eines weiteren Haushalts. Nur in räumlich getrennten „geschlossenen“ Gesellschaften sind in Gaststätten auch wieder Feiern im erweiterten Familienkreis erlaubt.

Die Betreiber wiederum müssen nicht nur auf die Rahmenbedingungen achten, sondern auch die Personalien ihrer Gäste samt Telefonnummer notieren und einen Monat lang speichern, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können. Wer seine Daten nicht herausgeben will, darf nicht bewirtet werden.

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus gibt es täglich in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.