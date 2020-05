Corona im Enzkreis: Die aktuellen Zahlen vom Montag

Pforzheim/Enzkreis (pm). Das Landratsamt Enzkreis hat auch am Montag wieder aktuelle Zahlen in Bezug auf Corona-Infektionen veröffentlicht.

Während die Fallzahlen weiterhin einen positiven Trend zeigen (dies ist anhand einer aktuellen Karte ersichtlich), hat sich laut Mitteilung des Landratsamts Enzkreis auch die Situation in der Belegschaft des Birkenfelder Unternehmens Müller-Fleisch entspannt. Zwei von drei Quarantäne-Einrichtungen seien bereits aufgehoben worden, vermeldeten die Behörden. Der Altbau des Queens-Hotels in Niefern und das Reha-Zentrum in Schömberg, die seit der letzten April-Woche positiv getestete Mitarbeiter beherbergt hatten, könnten wieder zum Normalbetrieb übergehen. Es bleibt nur das Hohenwart-Forum.

Landrat Bastian Rosenau dankte dem Hotel und dem Reha-Zentrum für ihre Unterstützung. Beide Betriebe hätten sich sehr schnell bereiterklärt, die Beschäftigten von Müller-Fleisch aufzunehmen, bei denen nach einem positiven Testergebnis eine häusliche Isolation nicht möglich gewesen sei, weil sie in Sammelunterkünften lebten, wie das Landratsamt erinnert.

