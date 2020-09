Corona-Fälle treffen Mühlacker Firma

Mühlacker/Enzkreis (pm). Erneut hat es eine mittelständische Firma in Mühlacker erwischt: Fünf Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe wurden dort positiv auf das Coronavirus getestet.

Sie und drei negativ getestete Kollegen befanden sich bereits zuvor in Quarantäne, nachdem ein Mitglied der Gruppe Corona-positiv war, und durften nicht zur Arbeit. Es handele sich um eine Firma des produzierenden Gewerbes, teilte die Pressestelle des Landratsamtes mit, ohne einen Namen zu nennen. Nur so viel: Es sei ein anderer Betrieb als bei einem früheren Corona-Ausbruch. Allen Infizierten gehe es so weit gut. Vorsichtshalber werde die gesamte Belegschaft Anfang kommender Woche getestet. Die Firma setze seit Monaten ein umfangreiches Hygienekonzept um, das nun nochmals verschärft werde. „Die Geschäftsleitung ist sehr kooperativ“, sagt Angelika Edwards, die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts. „Eine Gefahr besteht für die Nachbarschaft oder die Bürger in Mühlacker nicht“, betont Erster Landesbeamter Wolfgang Herz.

Wie die Gemeinde Niefern-Öschelbronn mitgeteilt hat, ist die Einschulungsfeier der Klasse 1 c der Grundschule Niefern um eine Woche verschoben worden. Ein Elternteil habe den Elternabend besucht, obwohl das, wie jetzt klar ist, positive Testergebnis noch offen war.