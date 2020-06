Corona: Entwicklung im Enzkreis stimmt positiv

Enzkreis. (pm/cb). Die Entwicklung der vergangenen drei Wochen sei ausgesprochen positiv, hat in dieser Woche die Pressestelle des Enzkreis-Landratsamts die jüngsten Zahlen kommentiert.

Die Zwischenbilanz: Insgesamt seien Pforzheim und der Enzkreis – bislang zumindest – sehr glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen. Ein Indiz dafür sei vor allem die im Landesvergleich relativ geringe Zahl an Menschen, die mit oder am Coronavirus gestorben seien. Fallzahlen würden künftig nicht mehr an Samstagen, Sonn- und Feiertagen gemeldet.

Unsere Zeitung bietet weiterhin an allen Tagen, für die neue Daten vorliegen, den Service der Corona-Karte. Künftig werden Gemeinden, für die am betreffenden Tag Neuinfektionen bekanntwurden, rot eingefärbt, um rasch die aktuelle Entwicklung zu veranschaulichen. Da der Enzkreis nur einmalig – an diesem Donnerstag – einen Überblick über die akut Betroffenen geliefert hat, wird es nicht möglich sein, die Zahl der noch Infizierten auf die Enzkreis-Kommunen aufzuschlüsseln.

Grün bedeutet also nicht, dass im jeweiligen Ort niemand betroffen ist. Die in der Tabelle und für die Orte genannte Gesamtzahl gibt wieder, wie viele positive Tests es seit März dort gegeben hat. Dieser Wert kann daher nicht sinken, auch wenn die meisten Patienten genesen sind.

