Corona: Droht der lokale Lockdown in Mühlacker?

Von Thomas Eier

Mühlacker. Die Hiobsbotschaften in Sachen Corona reißen in Mühlacker nicht ab. Nach dem Seniorenzentrum St. Franziskus und dem Theodor-Heuss-Gymnasium ist auch die Schiller-Grundschule betroffen. Hier wurde, wie auf Nachfrage Schulleiterin Tanja Wöhr bestätigte, eine Lehrkraft positiv getestet. Neben der Pädagogin seien eine der drei dritten Klassen und einzelne Schüler aus anderen Klassen – insgesamt 39 Kinder – in Quarantäne.

Das Problem aus Sicht der Stadt und der Gesundheitsbehörden: Der auffällige Anstieg der Fallzahlen in Mühlacker seit Ende August lässt sich nicht auf Anhieb erklären oder einer bestimmten Ursache zuordnen. „Wir haben ein diffuses Infektionsgeschehen“, sagt OB Schneider, der auf die begrenzten Möglichkeiten der Kommune verweist, der Negativentwicklung Einhalt zu gebieten.

„Daran ändern auch böse Briefe nichts“, stellt der Rathauschef fest, der als mögliche Reaktion eine erneute Schließung von (Sport-)Hallen ins Spiel gebracht und damit kritische Kommentare in den sozialen Netzwerken geerntet hatte, wo die Frage nach der Verhältnismäßigkeit aufgeworfen wurde. „Das ist nur ein Beispiel“, relativierte der OB mit Blick auf die Vereine, die um ihre Hallenstunden bangen, ohne dass konkrete Erkenntnisse über Ansteckungen bei den Übungseinheiten vorlägen. „Wir tappen im Nebel“, gibt Frank Schneider unumwunden zu, und deshalb bleibe nur, sich vor Augen zu führen, was sich seit Ende August verändert habe. „Reiserückkehrer und Schulbeginn, Hallensportbetrieb und private Feiern“, zählt der OB als potenzielle Faktoren auf.

