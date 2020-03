Corona: Drive-in-Testzentrum in Pforzheim ist in Betrieb

Enzkreis/Pforzheim (pm). Das Drive-in-Testzentrum auf dem Lerncampus Buckenberg, das am Mittwochmorgen seinen Betrieb aufgenommen hat und schwerpunktmäßig für medizinisches Personal und Einsatzkräfte eingerichtet wurde, ist gut gestartet. Das berichtet Miriam Mayer, Leiterin des Amtes für technische Dienste beim Landratsamt Enzkreis, die laut Mitteilung den Aufbau organisierte.

Die bestätigten Fälle in Pforzheim (nach wie vor 23) und dem Enzkreis (jetzt 49) sind nach Angaben des Gesundheitsamts indes von Dienstag auf Mittwoch von 69 auf 72 angestiegen. Welche Gemeinden wie stark betroffen sind, gibt es hier auf einer Karte zu sehen.

Sie können nicht selbst einkaufen gehen? Hier finden Sie Hilfe.

„Die ersten Testungen von Personen auf den neuartigen Corona-Virus verliefen reibungslos, auch die technische Infrastruktur hat auf Anhieb funktioniert“, berichtete Mayer. Am ersten Betriebstag seien im Drive-in-Verfahren bereits mehr als 50 Menschen getestet worden.

Wer Fragen zur Testung oder allgemein zum Thema Corona hat, kann sich per E-Mail an corona@enzkreis.de wenden. Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen finden sich zudem auf der Homepage des Enzkreises www.enzkreis.de.

Wichtig: Im neuen Testzentrum sollen, wie bereits berichtet, immer montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr bevorzugt Menschen auf das Coronavirus getestet werden, die in systemrelevanten Branchen arbeiten wie beispielsweise im medizinischen Dienst, bei der Polizei, bei der Feuerwehr und bei Hilfsorganisationen. Es werde ausschließlich nach Terminvergabe durch das Gesundheitsamt gearbeitet, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Alle aktuellen Infos und lokalen Entwicklungen – zur Berichterstattung.

Wie man sich zu Hause fit halten kann – lesen Sie einen Artikel dazu.