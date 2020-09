Corona: Drei Schulen betroffen

Enzkreis/Pforzheim (pm). Am Hebel-Gymnasium in Pforzheim ist eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sei, wie es in einer Mitteilung heißt, die Kursstufe 1 des Hebel-Gymnasiums mit 51 Schülerinnen und Schülern sowie vier Lehrern.

Da die Schülerin auch einen Kooperationskurs am Reuchlin-Gymnasium besuche, seien darüber hinaus zehn Schülerinnen und Schüler des Reuchlin-Gymnasiums, sechs Schülerinnen und Schüler des Pforzheimer Theodor-Heuss-Gymnasiums sowie eine Lehrkraft des Reuchlin-Gymnasiums betroffen.

Die Kontaktpersonen würden vom Gesundheitsamt verständigt. Sie würden getestet und blieben für 14 Tage ab letztem Kontakt zu der infizierten Schülerin in häuslicher Quarantäne. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werde der Betrieb an den Gymnasien fortgesetzt.

Weiterer Hygienemaßnahmen bedürfe es im Moment seitens des Gesundheitsamtes nicht. Für Kontaktpersonen von Kontaktpersonen bestehe kein Handlungsbedarf. Ein kostenfreies Testangebot bestehe jedoch für alle Schüler und Lehrer.

Das Enzkreis-Landratsamt meldete von Mittwoch auf Donnerstag sechs neue Fälle in Pforzheim. Je ein positiv Getesteter ist in Birkenfeld, Maulbronn, Niefern-Öschelbronn und Ölbronn-Dürrn zu Hause.