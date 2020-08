Enzkreis/Pforzheim (pm). Nullnummer im Enzkreis, fünf neue Fälle in Pforzheim – so lautete am Montag die Corona-Bilanz in der Region. Bei den neuen Fällen in Pforzheim handelt es sich um Einzelpersonen, deren Testergebnisse über das Wochenende beim Gesundheitsamt eingegangen sind.

Insgesamt kommen Pforzheim und der Enzkreis aktuell in der Pandemie noch relativ glimpflich davon. Trotzdem macht sich die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) große Sorgen. „Die Corona-Disziplin auf dem Bau sinkt: Auf immer mehr Baustellen im Enzkreis wird gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen“, sagt der Vorsitzende der IG Bau Nordbaden, Wolfgang Kreis.

Immer häufiger werde wieder „im alten Trott“ gearbeitet – wie vor der Corona-Pandemie. Bei ihren Baustellen-Visiten stoße die Gewerkschaft auf „grobe Corona-Sünden“: „Oft ist nicht einmal das Händewaschen möglich. Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser – Fehlanzeige. Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen.

Aber auch Sammeltransporte sind schon längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen“, sagt Kreis. „Baubeschäftigte bringen volle Leistung. Dafür haben sie auch vollen Gesundheitsschutz verdient.“