Corona: Auch im Fußballkreis Pforzheim keine Spiele

Pforzheim/Enzkreis (pm/lh). Nachdem der württembergische Fußballverband bereits am Donnerstag bekanntgegeben hatte, den Spielbetrieb wegen des Coronavirus zunächst auszusetzen, sind die badischen Kollegen nun nachgezogen: Alle Meisterschafts- und Pokalspiele der Herren, Frauen und Jugend von der Verbandsliga bis zum 23. März fänden nicht statt, heißt es in einer Mitteilung.

In Anbetracht der sich rasant entwickelnden Lage rund um die Pandemie hätten sich die Fußball-Landesverbände heute nochmals beraten und eine einheitliche Empfehlung ausgesprochen, so der bfv, der im Lauf des Freitags weitere Infos veröffentlichen will. Maßnahmen über diesen Zeitraum hinaus würden nach der aktuellen Entwicklung frühzeitig festgelegt und kommuniziert.

Auch andere Sportarten im Amateurbereich sind betroffen. Lesen Sie einen Artikel dazu.

In mehrere internationale Ligen - etwa in Spanien und Frankreich - sowie im Amateurbereich finden wegen des Coronavirus erst einmal keine Spiele statt. Die DFL hingegen will in der 1. und 2. Bundesliga am Wochenende am Betrieb festhalten und erst ab Dienstag pausieren.



Um eine Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland zu verzögern und einzudämmen, ist es laut dem Gesundheitsamt des Enzkreises wichtig, Fälle früh zu erkennen, sie zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten. Deshalb sei weiterhin Besonnenheit angebracht: Für Panik gebe es bislang keinen Grund, da die Wahrscheinlichkeit, sich in Deutschland anzustecken, bisher extrem gering ist und das Virus nur in sehr wenigen Fällen zu schweren Erkrankungen führe.

