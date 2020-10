Corona: 33 aktive Fälle in Mühlacker

Enzkreis/Pforzheim (pm/the). Erneut gibt es einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: In Pforzheim ist ein Mann Mitte 80 verstorben; dies teilt das Gesundheitsamt mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf 36 – neun aus dem Stadt- und 27 aus dem Kreisgebiet.

Von Dienstag auf Mittwoch wurden 15 Neuinfektionen in Pforzheim registriert. Unter anderen seien zwei Familien betroffen. Im Enzkreis gab es eine Zunahme um zehn Fälle, wobei drei positiv Getestete in Mühlacker leben. 33 Menschen seien hier aktuell mit dem Coronavirus infiziert, hieß es am Mittwoch aus der Pressestelle des Landratsamts. 135 unter Quarantäne stehende Kontaktpersonen lebten in der Großen Kreisstadt; es sei nicht ersichtlich, ob diese alle mit den Fällen in Mühlacker zusammenhängen. Denkbar sei, dass sie Kontakt zu Infizierten außerhalb der Stadt gehabt haben.

Infektionen an Schulen beschäftigen auch die Nachbarkreise. So wurde aus Bad Herrenalb gemeldet, dass zwei Schüler der Falkensteinschule positiv auf Covid-19 getestet worden seien. Die Schulleitung habe in Absprache mit der Stadt und dem Gesundheitsamt in Calw die Schüler von zwei Klassen, einer klassenübergreifenden Lerngruppe sowie deren Lehrer in Quarantäne geschickt.