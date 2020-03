Corona: 160 bestätigte Fälle in Pforzheim und im Enzkreis

Pforzheim/Enzkreis (pm). Auf der Karte des Landratsamts Enzkreis, die zeigt, in welchen Städten und Gemeinden es bestätigte Corona-Fälle gibt, gibt es immer weniger grüne Flecken (offiziell keine Infizierten). Bis auf Knittlingen, Sternenfels, Ölbronn-Dürrn und Kieselbronn ist inzwischen alles rot eingefärbt.

Von Montag (139) auf Dienstag ist erstmals auch in Engelsbrand ein Mensch positiv getestet worden. Die bestätigte Gesamtzahl liegt inzwischen bei 160 (+21). Im Enzkreis (+14) gibt es 113 Betroffene, in Pforzheim 47 (+7). Sie befänden sich in häuslicher Quarantäne oder im Krankenhaus. Angehörige und Kontaktpersonen seien ebenfalls zu Hause.

Bislang gab es imi Enzkreis, wie berichtet, einen Toten, der mit Covid-19 infiziert gewesen war.

