Corona: 15. Todesfall im Enzkreis

Enzkreis (pm/lh). Ein über 70-jähriger Mann aus dem Enzkreis ist in Zusammenhang mit dem Corona-Virus in einer Klinik außerhalb der Region verstorben. Das teilt das Gesundheitsamt am Montag mit.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf insgesamt 19 – vier aus dem Stadt- und 15 aus dem Kreisgebiet.

Die Zahl derer, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind, ist von Sonntag auf Montag auch in der Region weiter gestiegen. In Pforzheim sind es 292 (+10), im Enzkreis 518 (+9). Insgesamt sind es damit 810 (+19). Wo es wie viele Fälle gibt, zeigt die Kreisbehörde mit Hilfe einer Karte.

Insgesamt wieder genesen sind 353 Patienten, sprich, derzeit gibt es noch 457 Erkrankte in Pforzheim und im Enzkreis.

