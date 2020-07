Corona: 13 positive Tests in Pforzheim und im Enzkreis

Pforzheim/Enzkreis (pm). Zwar bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Pforzheim und dem Enzkreis noch weit unter dem Grenzwert. Allerdings liegt die Summe der Menschen, die sich innerhalb einer Woche infiziert haben, mit 26 nun auf einem Level, wie es letztmals Anfang Juni erreicht wurde.

Das Enzkreis-Landratsamt vermeldete am Mittwoch in seiner Statistik neun weitere positive Corona-Tests in Pforzheim, vier im Enzkreis. Ein Patient lebt laut der Behörde in Mühlacker, drei Betroffene sind in Keltern zu Hause.

Während die Gefahr durch das Virus nicht gebannt ist, suchen Verantwortliche auf allen Ebenen nach Möglichkeiten, wie der Alltag unter Pandemie-Bedingungen gestaltet werden kann. Das Kultusministerium des Landes hat sich nun zur Zukunft des Musikunterrichts an Schulen geäußert, um den sich auch Aktive aus der Region – wie berichtet – Sorgen machen.

Musikunterricht werde stattfinden, heißt es. Wegen der vermehrten Aerosol-Bildung seien nach derzeitigem Stand das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten im neuen Schuljahr in geschlossenen Räumen aber nicht möglich. Gleichwohl würden alternative Lösungen geprüft – etwa im Freien oder in großen, gut gelüfteten Räumen. Zwingende Voraussetzung sei, das Infektionsrisiko so gut wie möglich zu minimieren.

Aktuelle Infos, lokale Entwicklungen und Hintergründe in Bezug auf das Coronavirus gibt es täglich in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.