Bürgermeisterwahl in Sternenfels: Kandidaten stellen sich vor

Sternenfels-Diefenbach (lh). Am Sonntag, 26. Juli, müssen sich die Bürger von Sternenfels und Diefenbach entscheiden, wen sie zu ihrem neuen Rathauschef oder ihrer neuen Rathauschefin wählen: Kevin Malthaner, Hartmud Jung oder Antonia Walch. Sollte an diesem Termin keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, wird die Bevölkerung zwei Wochen später, am Sonntag, 9. August, erneut zur Wahlurne gebeten.

In dieser Woche stellen sich die Kandidaten, jeweils um 19 Uhr, im Rahmen von drei Veranstaltungen in der Diefenbacher Gießbachhalle vor. An diesem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werden sich die Bewerber präsentieren.

Zu den Veranstaltungen sind wegen der Corona-Auflagen allerdings jeweils nur 90 Besucher zugelassen, und laut Gemeinde sind bereits alle Tickets vergriffen. Allerdings wird das Geschehen bei offenen Türen auf der Seite zum Bolzplatz hin mit Hilfe von Lautsprechern nach draußen übertragen, so dass auch die Bürger, die keinen Platz in der Halle bekommen, nichts verpassen.

Einen ausführlichen Bericht zum Auftakt am Dienstag lesen Sie in unserer gedruckten Ausgabe am Mittwoch, im ePaper und auf unserer Internetseite.