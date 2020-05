Betrüger nutzen Corona-Pandemie für ihre Machenschaften

Enzkreis (pm). Die Nachrichten von einem weiteren Todesfall im Enzkreis – laut Landratsamt ist ein Mann Mitte 50 an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben – und einer Ausbreitung des Virus in einer Flüchtlingsunterkunft in Engelsbrand trüben den zuletzt positiven Trend bei den regionalen Fallzahlen.

Gleichzeitig warnte die Enzkreis-Behörde vor Kriminellen, die sich die Pandemie für ihre Machenschaften zunutze machten. Die Täter gäben sich als Spendensammler oder „infizierte Enkel“ aus, um Menschen um Geld und Wertsachen zu betrügen, und in Pforzheim sei nun erstmals ein Schwindler als angeblicher „Corona-Tester“ aufgetreten.

Der Unbekannte habe mehrfach sonntags bei einer Seniorin angerufen, sich als Drive-out-Arzt des Gesundheitsamts ausgegeben und angekündigt, dass er für einen Test vorbeikommen werde. Obwohl die Dame misstrauisch geworden sei und aufgelegt habe, sei der Mann am nächsten Morgen im Hof gestanden und habe einen Abstrich mit Wattestäbchen aus Nase und Rachen genommen. Anschließend habe er, so das Landratsamt, von der Krankenkassen-Karte die Daten abgeschrieben und verkündet, die „Patientin“ sei negativ.

„Unsere Drive-out-Ärzte kommen nur auf Anforderung des Hausarztes oder des Patienten selbst“, warnt Dr. Brigitte Joggerst, Leiterin des Gesundheitsamts. Einen Soforttest „zwischen Tür und Angel“ gebe es nicht, außerdem trügen echte Ärzte Schutzkleidung. Im Zweifel, rät Dirk Wagner, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, sollten Betroffene bei den offiziellen Stellen nachfragen; vor allem dann, wenn Geld für Covid-19-Tests verlangt werde.

