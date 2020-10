Berufsschülerin positiv getestet

Enzkreis/Pforzheim (pm). Fünf Neuinfektionen in Pforzheim, zehn im Enzkreis hat das Gesundheitsamt am Freitag vermeldet. Im Enzkreis sind Neuenbürg (plus drei), Mühlacker (plus zwei), Birkenfeld, Knittlingen, Königsbach-Stein, Niefern-Öschelbronn und Tiefenbronn betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz für Pforzheim und den Enzkreis beträgt aktuell 27,6.

Knapp unterhalb des Warnwerts 35 bewegte sich zuletzt der Landkreis Calw. Prekärer ist die Lage im Landkreis Ludwigsburg, wo (Stand: Donnerstag, 16 Uhr), die 7-Tage-Inzidenz bei 51,7 lag. In der Statistik, nachzulesen auf der Internetseite des Landkreises, taucht Vaihingen/Enz mit im Vergleich zum Vortag sechs neuen Covid-19-Fällen auf, ein Zuwachs von Mittwoch auf Donnerstag, der nur von Bietigheim-Bissingen übertroffen wurde. Für den Landkreis Heilbronn bezifferte das Robert-Koch-Institut die

7-Tage-Inzidenz am Freitag, 0 Uhr, auf 28,7, für den Landkreis Karlsruhe auf 20,4.

An der Fritz-Erler-Schule in Pforzheim ist eine Schülerin der Berufsfachschule Wirtschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sind dadurch 18 Schüler und fünf Lehrer, die in Quarantäne sind. Die Kontaktpersonen werden derzeit durch das zuständige Gesundheitsamt verständigt. Der Schulbetrieb wird fortgesetzt.