Berufsschüler und Lehrer infiziert

Enzkreis (pm). An der Beruflichen Schule in Mühlacker sind ein Schüler und ein Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das vermeldete das Landratsamt Enzkreis, das auch eine aktuelle Statistik veröffentlichte, am Donnerstag.

Die Betroffenen hatten nach Angaben der Behörden Unterricht in einer kleinen, abgegrenzten Klassengruppe. Beide seien in Quarantäne, auch die Kontaktpersonen blieben, bis sie getestet seien, der Schule fern.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werde der Schulbetrieb fortgesetzt. Die dortigen Experten hielten es für sehr unwahrscheinlich, dass die Betroffenen das Virus in der Schule weiterverbreitet hätten, hieß es. Beide hätten am Montagmorgen Symptome verspürt und sich vor Unterrichtsbeginn krank gemeldet. Nach aktuellem Wissensstand, so das Landratsamt, gäben Infizierte das Virus bis zu zwei Tage vor den ersten Krankheitsanzeichen weiter; das wäre am Samstag gewesen, also außerhalb der Schulzeit.

Ob sich der Schüler, der nach Informationen unserer Zeitung aus dem Enzkreis stammt, und der Lehrer, der von außerhalb kommt, an der Schule oder im privaten Umfeld infiziert haben, sei noch unklar. Deshalb teste das Gesundheitsamt nun die Mitschüler aus der Berufsschulklasse und deren Lehrer. Laut Schulleiter Veit Kibele wurden zudem die Ausbildungsbetriebe dieser Schüler informiert.

