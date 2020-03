Auch am Sonntag: Landratsamt meldet weitere Corona-Fälle

Pforzheim/Enzkreis (pm). Das Landratsamt Enzkreis hat auch am Sonntag aktuelle Zahlen von offiziell bestätigten Corona-Fällen in der Region veröffentlicht. In Pforzheim sind es demnach inzwischen 37 (+8), im Enzkreis 84 (+7).

Damit steigt die Zahl von Samstag (106) auf Sonntag auf insgesamt auf 121 (+15). Eine Karte, wie sich die Zahlen auf die Städte und Gemeinden genau verteilen, veröffentlicht die Kreisbehörde am Wochenende nicht – wie in den vergangenen Tagen gewohnt (unsere Zeitung berichtete). Eine solche gebe es erst wieder am Montag.

Verglichen mit dem Landkreis Ludwigsburg erscheinen die Zahlen im Enzkreis und in Pforzheim relativ moderat: In dem Nachbarkreis gibt es – Stand Samstag – insgesamt 642 bestätigte Infektionen – davon insgesamt 49 stationäre Fälle, sechs Genesene und drei Todesfälle. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Ludwigburg sei gegenüber Freitagabend um 48 gestiegen, so das Gesundheitsamt der Kreisbehörde in Ludwigsburg.

