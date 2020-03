Amateurligen und Jugend: Ball soll trotz Coronavirus weiterhin rollen

Pforzheim/Enzkreis (pm). Die drei Fußballverbände Baden, Südbaden und Württemberg wollen trotz der Verbreitung des Coronavirus und damit verbundenen Absagen in der dritten Liga am Spielbetrieb in den unteren Klassen festhalten. Das teilte am Mittwochabend Heiner Baumeister, Abteilungsleiter Kommunikation beim wfv, mit

Für diejenigen Spielklassen mit höherer Zuschauerzahl ab der Oberliga Baden-Württemberg aufwärts gelten für die Durchführung von Sportveranstaltungen die Anordnungen der lokalen Behörden, heißt es in der Mitteilung des Sprechers. So gelte vielerorts bereits etwa ein Verbot für größere Veranstaltungen ab 1000 Besuchern. Die Oberliga-Clubs hätten sich in dieser Woche in enger Abstimmung mit der Spielkommission für den weiteren Saisonverlauf 2019/20 mehrheitlich darauf verständigt, dass bis auf weiteres die Heimvereine ihre Spiele ,,exakt unter den durch die jeweiligen Behörden verfügten Bedingungen“ ausrichten. Ein genereller Ausschluss von Zuschauern durch die drei Fußballverbände unabhängig von behördlichen Anordnungen erfolge nicht.

Weiterhin sind, wie es bereits in einer Mitteilung in der vergangenen Woche hieß, die Vereine im gesamten Fußball-Spielbetrieb angehalten, wachsam zu sein. Das beinhalte etwa aktive Prüfungen, ob Spieler in ihren Teams in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sind. ,,Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spieler – unabhängig von Symptomen – nicht einzusetzen, weder bei Spielen noch im Trainingsbetrieb“, so Baumeister. Falls ein solcher Fall gegeben sei, sei der Staffelleiter zu informieren, und der betroffene Club könne mit dem Gegner Kontakt bezüglich einer Spielverlegung aufnehmen. ,,Wir bitten die Vereine hierbei um ein faires und verantwortungsbewusstes Miteinander.“

,,Über den Spielbetrieb hinaus prüfen die Fußballverbände in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung derzeit eine mögliche Absage beziehungsweise Verschiebung von Veranstaltungen unter genauer Abwägung von Teilnehmerzahl, wirtschaftlicher Folgen und Bedeutung der Events“, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus gelte weiterhin für alle Aktiven und Zuschauer, den Empfehlungen des Sozialministeriums Baden-Württemberg und des Robert-Koch-Instituts Folge zu leisten. Konkret seien insbesondere Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen und unter den dort genannten Voraussetzungen Fußballveranstaltungen ganz fern zu bleiben. Auch auf den ansonsten üblichen Hand-Shake vor Spielbeginn soll daher verzichtet werden.