Allgemeinheit sei nicht gefährdet

Enzkreis (pm/the/md). Während seit Mittwoch nur ein neuer Corona-Fall in Pforzheim registriert wurde, sorgt die Frage, warum der Name der betroffenen Firma in Mühlacker von den Behörden nicht veröffentlich wird, weiterhin für Diskussionen.

Dies sei, so das Landratsamt Enzkreis, schlichtweg nicht notwendig. „Die Produktion ist vorübergehend eingestellt. Die Infizierten und Kontaktpersonen wurden weitreichend ermittelt und unter Quarantäne gestellt.

Mit diesen Maßnahmen wird die Allgemeinheit nach Einschätzung des Gesundheitsamtes ausreichend geschützt.“ Es gebe angesichts des vorgelegten Hygienekonzepts auch keine Hinweise darauf, dass im fraglichen Betrieb, der Kunststoffbauteile fertigt, gegen Corona-Auflagen verstoßen worden sei.

Allerdings berichten andere Mühlacker Firmen von einer Verunsicherung bei ihren auswärtigen Kunden. Einem Handwerksbetrieb, so ist zu hören, habe einen Auftrag im Raum Stuttgart nicht ausführen können, weil der Kunde den Eindruck gewonnen habe, Mühlacker sei ein Corona-Hotspot im Land.

Gute Nachrichten gibt es aus der Waldschule Büchenbronn, wo in der vergangenen Woche zwei Schüler positiv getestet worden waren. Bei allen weiteren Kontaktpersonen sei der Befund negativ, teilte die Stadt Pforzheim mit.