Abbruch oder weiterspielen: bfv tauscht sich mit Clubs aus

Karlsruhe/Enzkreis (pm). Nachdem der Badische Fußballverband (bfv) am Ostersamstag 13 Szenarien für eine Weiterführung oder den Abbruch der Amateur-Fußballsaison präsentiert hat, wird im Hintergrund weiter an einer Lösung gearbeitet. Derzeit tausche sich der Verband mit den Vereinen aus, heißt es in einer Mitteilung. Vier Videokonferenzen mit Clubs aus der Herren-Verbandsliga und den Landesligen habe es bereits gegeben, die Kreis-, Frauen- und Jugend-Staffeln folgten nun.

Es gehe darum, alle Vereine auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen und ihnen detaillierte Informationen zu liefern, so der Verband weiter. Grundlage für künftige Entscheidungen seien laut dem Vize-Vorsitzenden Rüdiger Heiß nach wie vor die Verfügungslage des Bundes und des Landes Baden-Württemberg sowie die Empfehlungen eines Rechtsgutachtens, das die Landesverbände im Südwesten gemeinsam in Auftrag gegeben haben. „Von dem Gutachten erwarten wir mehr Sicherheit zu den zentralen Fragen, wie viel Spielraum uns die Satzungs- und Ordnungsregelungen geben, zum Thema Vertragsspieler und zur Haftungsproblematik“, betont Heiß. Neue Weichenstellungen der Politik, die den Sport betreffen, solle es nach der Konferenz der Ministerpräsidenten am 30. April geben.

Im Anschluss erhielten die Vereine einzeln die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern, verspricht der bfv. Denn dass die Interessenslage der Clubs unterschiedlich ist, ist laut Heiß nachvollziehbar. „Aber leider gibt uns nicht ein einziges Szenario Sicherheit.“ Würde beispielsweise die Saison abgebrochen, gebe es keine Garantie, dass die neue Runde pünktlich starten und ordentlich über die Bühne gehen könne. „Das ist und bleibt das Dilemma und der Grund dafür, dass wir keine Entscheidung übers Knie brechen“, bekräftigt Heiß, der Spieler und Fans um Geduld bittet.

Weiter geht der Dialog nun in den Staffeln der Fußballkreise. Auch für die Frauenstaffeln sind Konferenzen geplant. Da für den Jugendbereich noch andere Fragestellungen – etwa die Altersklasseneinteilung – eine Rolle spielen, werden die Szenarien hierfür gerade angepasst. Auch hier wird dann ein Austausch mit den Vereinen stattfinden.

