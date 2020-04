Abbruch oder weiter? Fußballverband präsentiert 13 Szenarien

Fans, Amateurkicker und Funktionäre fragen sich, ob die Fußballsaison in Zeiten von Corona zu Ende gespielt werden kann – und falls ja, unter welchen Umständen. Der Badische Verband (bfv) hat nun 13 mögliche Szenarien vorgestellt.

Pforzheim/Enzkreis. Samstag, 15.30 Uhr – Fußballfans kennen diese Uhrzeit nur zu gut, sitzen sie dann doch in aller Regel vor dem Fernseher oder im Stadion, um 22 Männern in kurzen Hosen dabei zuzuschauen, wie sie den einen Ball ins Tor des jeweiligen Gegners befördern wollen. Doch daran ist in diesen Wochen, in denen Covid-19 das gesellschaftliche Leben lahmlegt, nicht zu denken. Doch genauso wie für die Profi-Ligen gibt es auch für die unteren Klassen Überlegungen, ob und wie es weitergehen kann. Diese machten Verantwortliche des bfv am Wochenende zur besten Fußballzeit in einem rund einstündigen Live-Video auf Facebook publik. Eine Botschaft war dem Präsidenten Ronny Zimmermann dabei ganz wichtig: „Es ist noch nichts entschieden.“

Während in Sportarten wie etwa im Handball, im Tischtennis oder im Volleyball die Saison bereits beendet worden ist, wird im Fußball noch abgewartet. Einen konkreten Termin, wann es weitergehen soll, gibt es aber nicht. Insgesamt stünden in der laufenden Runde allein im bfv-Gebiet noch etwa 12 000 Partien aus, nannte Zimmermann eine Zahl. Ob sie noch gespielt werden könnten, hänge aber maßgeblich von den Entscheidungen der Behörden ab. So lange man sich etwa draußen nur zu zweit aufhalten dürfe, seien Fußballspiele schlichtweg nicht möglich.

Spielausschuss-Vorsitzender Rüdiger Heiß präsentierte indes 13 mögliche Szenarien – bei sieben wird davon ausgegangen, dass die laufende Runde weitergeführt wird, die restlichen beschäftigen sich mit einem Abbruch. Mit einbezogen worden seien auch die Konsequenzen für kommende Spielzeiten, erklärte Ronny Zimmermann vorweg und versprach: Es werde versucht, eine einheitliche Lösung für ganz Süddeutschland zu finden, aber: „Es gibt kein einziges Szenario ohne negative Aspekte.“ Alle glücklich zu machen, das sei schlichtweg nicht möglich.

Alle 13 Szenarien mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen haben wir in einem Artikel in unserer gedruckten Ausgabe am Dienstag zusammengefasst. Lesen Sie ihn komplett auch im ePaper oder auf unserer Webseite.