139 Infizierte bei Müller-Fleisch

Am Freitag hat die Nachricht aufgeschreckt, dass sich 90 Mitarbeiter von Müller-Fleisch in Birkenfeld mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert haben. Dabei handelt es sich überwiegend um Mitarbeiter von Subunternehmern, die Helfer aus Rumänien in Sammelunterkünften unterbringen. In diesen Unterkünften leben Infizierte und Nicht-Infizierte jetzt weiterhin zusammen.

Fast 350 Mitarbeiter der wegen des Corona-Ausbruchs seit einigen Tagen unter Quarantäne stehenden Firma Müller-Fleisch wurden am Wochenende getestet. „Bei 48 liegt ein positives Testergebnis vor; demnach sind nach heutigem Stand insgesamt 139 Beschäftigte infiziert“, teilte das Gesundheitsamt am Montagabend mit.

