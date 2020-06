Zweite Reihe

Auf die teilweise Wiederaufnahme des Kulturbetriebs haben sich viele Menschen gefreut. Doch wie immer gibt es auch Verlierer. Der Hobby-Caruso, der in seiner Badewanne den vierten Tenor gegeben und sich dabei großartig gefühlt hat, wird sich wieder mit der Konkurrenz messen lassen müssen. Das gilt auch für die Primadonna, die auf Socken den Pas de une im Wohnzimmer getanzt und in Sachen Eleganz ihr Bestes gegeben hat, oder den unerkannten Stardirigenten, der beim Anhören seiner CD-Sammlung den Takt geschlagen hat. Müssen sie nun deprimiert zurückstecken? Nein. Wenn Corona Menschen mit Lust am Kreativen angesteckt hat, sollte dagegen kein Heilmittel gesucht werden.