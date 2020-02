In Kolonnen mit Hunderten durch die Landschaft marschieren? Die Tradition der Volkswandertage, wie sie am Wochenende in Zaisersweiher stattgefunden haben, mag jene, die Ruhe und Einsamkeit suchen, befremden, doch viele schätzen das Gemeinschaftsgefühl inklusive Bewirtung an der Strecke. So wird das Wandern fast schon zu einem Mannschaftssport – für Individualisten.