Waffen-Schein

Ob Corona schuld ist oder die Osterfeiertage? Jedenfalls haben die Menschen mehr Zeit als sonst, und diese hat eine Frau in einem Karlsruher Stadtteil dazu genutzt, um in der Nachbarschaft nach dem Rechten zu sehen. Sie glaubte, auf dem Dach eines Laborgebäudes einen Mann mit Pistole gesichtet zu haben. Die Polizei machte den von ihr Beschriebene ausfindig, allerdings hatte er, wie er plausibel darlegte, nur mit seinem Handy hantiert. Von Waffe keine Spur. Vielleicht wurde die Frau in Zeiten geschlossener Kinos ja vom Wunsch getrieben, eine Fortsetzung des Klassikers „Das Fenster zum Hof“ zu erleben.