Bewährte Veranstaltungen – denken wir nur ans Pizza-Fest der Feuerwehr in Mühlhausen – fallen am „Vatertag“ 2020 den Corona-Einschränkungen zum Opfer. Gleichzeitig sind Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen angesagt. Bloß gut, wird mancher Familienvorstand denken, dass die Gastronomie mit ihren Biergärten wieder starten durfte – nach dem Motto: Frisch gezapft schmeckt es mit Abstand am besten!