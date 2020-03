Tierisch schön

Auf den Feldern entlang der B10 zwischen Illingen und Mühlacker war dieser Tage eine Kolonie wunderschöner Vögel zu sehen, die der Kollege als Silberreiher identifiziert hat. Offenbar hatten die Tiere hier eine Nahrungsquelle ausgemacht – und ihr Anblick bot für den Autofahrer eine kurze Auszeit von Corona und anderen Krisen.

Oder etwa nicht? In Zeiten, in denen manchmal nur Galgenhumor hilft, wird im Kollegenkreis umgehend darüber philosophiert, woran man jetzt besser nicht denken sollte – an die Vogelgrippe.