Süßer Schlaf

Wer schläft, sündigt nicht? Das mag sein, doch bewahrt, wie ein Vorfall in Pforzheim zeigt, Schlaf nicht vor Ärger. Der 66-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der am Montagabend ein Auto gerammt hatte, sich nicht darum gekümmert hatte und weitergefahren war, wurde dank aufmerksamer Zeugen von der Polizei aufgespürt – schlafend in seinem 3,5-Tonner. Ob die Träume süß waren, ist nicht überliefert, lediglich der Fakt, dass ein Alkoholtest mehr als 2,4 Promille ergab. Ganz aufgeweckt behauptete der Fahrer nun, erst nach dem Unfall „getankt“ zu haben. Die Blutproben, die ihm abgezapft wurden, werden’s weisen.