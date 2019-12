Senderhang, Senderstraße, Senderstüble (im Hotel-Restaurant „Scharfes Eck), Sender-Beratungsraum (in der Sparkassen-Filialdirektion), Sender-Cup (der Wasserfreunde), Senderstädter Bratwürste … Der aktuelle Appell des Vereins Sender-City, alles für den Erhalt der Stahlnadel zu tun, erinnert an die vielen namentlichen Verbindungen mit dem Wahrzeichen in Mühlacker.

Stellt sich die Frage: Müsste dies womöglich alles revidiert werden, sollte 2020 der Sender fallen? Löffelstelzer Bratwürste? Löffelstelz-Cup? Löffelstelz-City e.V. würde jedenfalls deutlich weniger „hip“ wirken – und mit diesem leicht melancholischen Gedanken wünschen wir allen Senderstädtern und Lesern einen guten Start ins neue Jahr.