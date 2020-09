Im Kreisel auf der Ötisheimer Straße in Mühlacker ist am Dienstagabend ein Pannen-Fahrzeug liegengeblieben, und dem Beobachter, der regelmäßig hier fährt, schießt angesichts der Behinderungen ein Gedanke in den Kopf: erstaunlich, welchen Verkehr das Rondell, wenn es nicht gerade blockiert ist, abfertigen kann! Anfangs kritisch beäugt, gehören Kreisverkehre längst zum baulichen Standard – und das völlig zu Recht, weil hier normalerweise alles rund läuft.