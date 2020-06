Liebesschlösser besiegeln symbolisch die ewige Verbindung eines Paares. Dieser Wunsch eint wohl all jene, die Schmetterlinge im Bauch haben. Egal, ob sie in Großstädten leben, wo viele Brücken unter dem Gewicht unzähliger Liebesschlösser ächzen oder ob sie rund um Mühlhausen unterwegs sind. Das belegt ein rotes Schloss mit eingraviertem Herz, das ein Paar am Geländer eines Enzstegs befestigte. Ein einsamer, aber romantischer Liebesbeweis.