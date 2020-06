Wir verabschieden das erste Halbjahr 2020 und blicken mit großem Erstaunen darauf zurück, was sich in den vergangenen Monaten verändert hat. Corona wirkt sich auf großer politischer Bühne aus, aber auch im Kleinen. Ein Beispiel: Zwischen Schulkindern und ihren Eltern entwickeln sich im Laufe der Jahre Rituale. „Hast du alles dabei?“, fragt da zum Beispiel die Mutter, kurz bevor der Nachwuchs das Haus verlässt. Dann wird sie konkreter. „Hast du dein Vesper eingepackt?“ – „Und dein Mäppchen?“ – „Vergiss nicht, den Turnbeutel mitzunehmen!“ Eine weitere Aufforderung kommt nun hinzu. Der Appell „Bitte pack auch deine Maske ein…“ wird dafür sorgen, dass das Kind auch in diesen Tagen alles Notwendige dabei hat.