Gute Freunde denken in der Corona-Krise an einen und haben Sinn für Humor. So erreichte den Schreiber dieser Zeilen doch unlängst ein 1000-Teile-Puzzle. Toll. Puzzle ist total blöd. Und nichts für Ungeduldige. Aber einmal angefangen, weckt es sportlichen Ehrgeiz. Und nach bislang rund 400 kleinen Erfolgserlebnissen steht die Erkenntnis: Puzzlen entspannt irgendwie.