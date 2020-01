Prima fürs Klima

Die junge Generation streikt für den Klimaschutz und beschreitet in Sachen Mobilität neue Wege. Das belegt eine Szene aus der Hindenburgstraße in Mühlacker. Dort ist eine junge Frau im garantiert abgasfreien Einkaufswagen unterwegs, angetrieben von einem männlichen Begleiter. Diese Art des Reisens hat Vorzüge: Im Wagen ist Platz für Snacks und Limonaden. Man tankt frische Luft, braucht weder Führerschein noch Sprit. Der Haken: Die Wagen werden eigentlich an anderer Stelle gebraucht, und bergauf wird’s auch für den stärksten Hintermann heikel.