In Pforzheim haben sich am vergangenen Freitag rund 50 Aktivisten der „Fridays for Future“-Kampagne mit einem „Sit-in“ am globalen Klimastreik beteiligt. Mit Masken und Abstand, wie es in einer Mitteilung ausdrücklich heißt.

Von daher ein wohltuender Kontrast zu anderen Demos im Land, die mit bewussten Verstößen gegen die Corona-Regeln das Klima eher zusätzlich vergiften.