Der Kalender zeigt Rosenmontag, und dennoch ist der Redakteurin nicht besonders faschingsmäßig zumute. Veranlagung, Erziehung, was immer man dafür verantwortlich machen mag – Konfettiwerfen und Verkleiden wird gerne anderen überlassen. Schon in Kindertagen war das Höchste der Gefühle ein zurechtgebogener Draht, der die Zöpfe in Pippi-Langstrumpf-Form brachte. Eine Neuauflage wird es nicht geben. Die Welt ist närrisch genug.