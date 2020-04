Katerstimmung

Der Held ist müde und verfällt, nachdem er die Glückwünsche zu seinem vierten Geburtstag huldvoll entgegengenommen hat, in einen veritablen Tiefschlaf. Was nur ist in der Nacht geschehen? Der Kater breitet über die Details der außer Haus verbrachten Stunden den Mantel des Schweigens. Die Tatsache, dass er vom ihm servierten Frühstück kaum etwas anrührt, nährt einen schrecklichen Verdacht: Hat er etwa allen Corona-Verordnungen getrotzt, in wilder Runde gefeiert und die Mäuse tanzen lassen?