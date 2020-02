In memoriam

Als es in dieser Woche im Gemeinderatsausschuss um die Umgestaltung des Kreisverkehrs Ötisheimer Straße/Ziegeleistraße ging, mit der sich die Stadt Mühlacker am Wettbewerb „Blühende Mittelinseln“ beteiligen will, hatte Stadtrat Ulrich Hagenbuch einen spontanen Vorschlag parat: „Auch Birnbäume blühen!“, bezog sich der Lomersheimer auf eine traurige Geschichte in seinem Heimatort. Dort war ein Birnbaum auf dem Rondell an der Fuchsensteige, der es als Streitfall bis ins Fernsehen geschafft hatte, im Oktober 2014 über Nacht von Unbekannten gefällt worden.

Er ist bis heute unvergessen, weshalb wir bei der Arbeit für eine Gedenkminute innehalten – nach dem Motto: Rasch war vorbei der schöne Traum vom prächtig blühend Birnenbaum.