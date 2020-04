Happy Birthday

In dieser Woche feiert ein Schönenberger Kater seinen vierten Geburtstag. Das wird ihm persönlich relativ gleichgültig sein, die Besitzer allerdings freuen sich darüber und haben den Mitbewohner in eine an amerikanische Verwandte geschickte Liste mit Ehrentagen aufgenommen. Und nun flatterte tatsächlich Post aus Pittsburgh ins Haus, adressiert an den Kater, der sich beim Öffnen des Umschlags der Hilfe seiner Zweibeiner sicher sein kann. Ob ihn der Inhalt interessiert? Die Briefmarke, eine (Micky) Maus, ist vielversprechend.