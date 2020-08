Die Menschen in den Südstaaten der USA sind in Sachen Stürme Schlimmes gewohnt. Dementsprechend verbringt die ältere Dame in Tennessee mehr Zeit vor dem Regenradar als vor TV-Serien. Und doch ist die Verwandte in Ötisheim einigermaßen überrascht, als aus Memphis eine E-Mail folgenden Inhalts im Postfach landet: „Bei euch regnet es gerade.“ Ja, es stimmt. Und auch wenn es bei zwei, drei mageren Tropfen bleibt, freut sich die Ötisheimerin über die Tatsache, dass Wetterfrösche ihr Wissen heute grenzenlos zur Verfügung stellen.