Dimensionen

In so manchem Verein sind die Funktionäre schon froh, wenn sie ein Mitglied finden, das sich bereiterklärt, eine Aufgabe für den Zeitraum von zwei Jahren zu übernehmen. Beim Verschönerungsverein Mühlacker handelte man bei der Wahl der Kassenprüfer mit ganz anderen Zahlen. Von einer Wahl für 25 Jahre war da kurz die Rede. „Schauen wir mal“, ließ sich da der angesprochene Bernd Roller gar nicht aus der Ruhe bringen und gab zu bedenken, dass er immerhin bereits seit 1966 Vereinsmitglied sei. Was ist da schon ein weiteres Vierteljahrhundert?