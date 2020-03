Dass derzeit nicht immer jedes Regal voller Lebensmittel sein kann, versteht sich von selbst. Und mitunter lässt sich der Situation auch ein positiver Aspekt abgewinnen. Die Kundin in der Bäckerei jedenfalls, der sich am Abend exakt noch ein einziger Brotlaib präsentiert, ist von der Herausforderung entbunden, die gewünschte Sorte richtig zu benennen, was angesichts mancher kreativer Namensgebung gar nicht immer so einfach ist. An diesem Tag geht alles ganz schnell. Ein Blick, ein Brot, ein Kauf.