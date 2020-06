Wer will, kann mit seiner Schutzmaske seine Nähe zu einer Partei ausdrücken. Wie der Maskenanbieter Virusbedarf.de nicht ganz uneigennützig am Wochenende mitgeteilt hat, müssen Parteifreunde dafür teilweise ganz schön tief in die Tasche greifen. Šo verlangt beispielsweise die FDP für eine bedruckte Maske 28,21 Euro. Zum Grundpreis pro Maske (17,26 Euro) gesellen sich noch 10,95 Euro Versandkosten pro Bestellung. Warum Virusbedarf.de das alles in die Öffentlichkeit trägt? Natürlich nicht, um die FDP als Partei der Besserverdiener zu brandmarken, sondern um seine eigenen, günstigen Masken anzupreisen und selbst besser zu verdienen…